Берлин, , 06:58 — REGNUM Сознательным расторжением трансатлантического партнерства и нападением на европейскую экономику назвал готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер в комментарии для издания Handelsblatt.

«Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую… За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности», — объяснил он.

По его мнению, введение санкций обернётся крупными финансовыми потерями: экономика ЕС может недосчитаться €12 млрд инвестиций в инфраструктуру, а европейские потребители ежегодно будут сталкиваться с дополнительными расходами в размере €4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против «Северного потока — 2» власти США ввели еще в минувшем году. Позже конгрессмены США представили на рассмотрение палаты представителей новый законопроект, который предусматривает расширение санкций.