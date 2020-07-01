Курган, , 06:26 — REGNUM В Курганской области бюджет за первый квартал 2020 года исполнен с профицитом 882 млн рублей. Об этом сообщил заместитель начальника финансового управления Зауралья Сергей Гаврин на заседании регионального парламента.

Доходы в первом квартале 2020 года составили 9,8 млрд рублей. Это больше на 1,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, расходы — 8,9 млрд рублей, что выше прошлогоднего показателя на 579 млн рублей.

Неизменным остаётся государственный долг Курганской области — 16,6 млрд рублей.