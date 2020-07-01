Москва, , 06:03 — REGNUM Стоимость жилищно-коммунальных услуг в крупнейших городах России во втором полугодии 2020 года вырастет примерно на 7%, спрогнозировали эксперты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

«По нашим оценкам, прирост платы населения крупнейших городов России за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года составит до 7%, плата за коммунальные услуги вырастет до 6% (без учета потребления ресурсов на общедомовые нужды — ред.)», — сообщили в институте.

Напомним, индексация тарифов за услуги ЖКХ в России производится ежегодно с 1 июля. В 2020 году средневзвешенный тариф на них индексируется на 4,11%, что стало минимумом с 2015 года.

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