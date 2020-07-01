Москва, , 04:56 — REGNUM Туристический сезон стартовал 1 июля в 74 регионах России, после снятия ограничения для путешественников, введённых в связи с распространением коронавируса.

Возможность для посещения регионов ранее была ограничена в абсолютном большинстве регионов России, в том числе на юге страны. Путешественников не принимали гостиницы и санатории, были закрыты достопримечательности, а для въезда требовалась специальная справка об отсутствии заболевания COVID-19, либо въезд был полностью закрыт.

29 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил, что к концу первого летнего месяца ограничения сняли 64 региона, еще 10 открыли въезд 1 июля.

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В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова отмечала, что туризм может стать одним из драйверов выхода регионов из кризиса.

«Мы исходим из того, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве регионов», — сказала она.

Сегодня в туристической отрасли России работает 2 млн человек, в летний сезон — 5−6 млн человек. По прогнозам Ростуризма, полное восстановление отрасли произойдёт в первой половине 2021 года.

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