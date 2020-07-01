Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Министерство транспорта США обнаружило нарушения при сертификации авиалайнеров Boeing 737 MAX у Федерального авиационного управления (ФАУ), сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет ведомства.

Согласно отчету, специалисты американского минтранса изучили работу Boeing и ФАУ с января 2012 года по март 2020. Они выявили, что авиарегулятор и авиакорпорация допустили ряд ошибок при разработке и сертификации самолетов.

В частности, Boeing представила авиарегулятору систему улучшения маневренности MCAS как улучшенный вариант старой системы. При этом ФАУ не предъявлял особых требований по сертификации это системы. Поэтому необходимые документы, для качественной сертификации MCAS отсутствовали.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня ФАУ начало летные испытания доработанной модели авиалайнеров 737 MAX. Испытания должны продлиться не менее четырех дней. В ходе тестовых полетов летчики-испытатели намеренно будут испытывать систему MCAS в различных ситуациях.

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