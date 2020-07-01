Тегеран, , 17:51 — REGNUM 30 июня президент Ирана Хасан Рухани призвал министра экономики Фархада Дейпасанда подготовить почву для того, чтобы компании, активно работающие в сфере цифровой экономики, котировались на фондовом рынке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании экономического штаба правительства, президент заявил, что, возможно, следует сформировать специальный рынок для регистрации наукоемких компаний, а также тех компаний, которые активно работают в сфере цифровой экономики.

Рухани подчеркнул, что период распространения пандемии следует рассматривать как возможность для развития электронного правительства и использования различных новых возможностей.

Он также призвал соответствующие организации помочь устранить препятствия на пути расширения «виртуального бизнеса» и осуществить необходимое планирование для стимулирования частного сектора.

Президент поручил министру экономики изучить предложение министра ИКТ Мохаммада-Джавада Азари Джахроми, которое предусматривает определение пакета налоговых кредитов вместо налоговых льгот для стартапов.