Москва, , 23:52 — REGNUM К своей работе после снятия режима ограничений вернулись 97% москвичей. Об этом 30 июня заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов в интервью радиостанции Business FM.

Чиновник рассказал, что из более 7,3 млн работающих москвичей около 200 тысяч человек до сих пор не смогли приступить к своим обязанностям из-за действующих пока остаточных ограничений.

Однако в целом экономика столицы вышла почти на 100-процентную работоспособность: практически все промышленные предприятия восстановили свою загрузку, на 80% выросли объемы потребления во всех пострадавших отраслях относительно объемов марта текущего года, в частности, в ресторанном бизнесе спрос превышает мартовский почти в полтора раза.