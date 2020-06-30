Париж, , 22:06 — REGNUM Французская авиастроительная компания Airbus планирует сократить 15 000 рабочих мест из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, 30 июня сообщает Agence France-Presse.

Согласно заявлению, Airbus сократит, в частности, около 6000 рабочих мест в Германии, 5000 рабочих мест во Франции, 1700 в Великобритании и 900 в Испании.

Сокращение включает ранее одобренные 900 рабочих мест для сотрудников заводов Airbus в Германии.

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