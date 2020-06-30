Москва, , 21:58 — REGNUM Минивэн GAC GN8 китайской автомобилестроительной компании GAC Motor 30 июня был представлен в России во время онлайн-презентации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Покупателям новинка будет доступна в трех версиях: Luxe, Prestige, Premium. Цены на автомобиль — от 2 699 000 рублей до 3 499 000 рублей. Минивэны оснащаются бензиновым двухлитровым турбинным двигателем мощностью 190 л.с. и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач Aisin третьего поколения.

Все три версии автомобиля имеют одинаковое внешнее оформление, матричные светодиодные фары, обогрев лобового стекла, панорамную крышу, 7-местный салон и трансформируемое багажное отделение. В салонах — трехзонный климат-контроль, полноцветный 7-дюймовый ЖК-дисплей, улучшенная система безопасности и помощи для водителя.

По словам заместителя генерального директора компании Андрея Дорофеева, дилерская сеть «ГАК Мотор Рус» имеет центры в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире, и уже сейчас в них доступны тестовые образцы минивэна GN8. Также Дорофеев заявил, что в ближайшее время будут открыты дилеры компании GAC Motor в Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Сургуте.

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