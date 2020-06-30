Сухум, , 21:55 — REGNUM Кредит размером 700 млн рублей погасил перед Россией Национальный банк Абхазии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба банка.

Соглашение о предоставлении государственного кредита сроком на десять лет было подписано между Россией и Абхазией в 2010 году. Глава Национального банка Беслан Барателия пояснил, что основной целью получения кредита было финансирование мер по капитализации и модернизации Банка Абхазии.

Выплаты основного долга по кредиту начались в 2014 году. В июне был сделан завершающий платёж в счёт погашения кредита, его размер составил 91,6 млн рублей. Кроме того, за период действия договора Банк Абхазии выплатил проценты по кредиту в размере 131,3 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Абхазия ожидает финансовую помощь от России в размере 4,7 млрд рублей.

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