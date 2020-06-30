Салехард, , 21:40 — REGNUM В Ямальском районе отопительный сезон на некоторых территориях обычно завершается в последних числах июля и возобновляется в августе. В сёлах Новый Порт, Мыс Каменный и Сеяха котельные до сих пор продолжают выдавать теплоноситель потребителям, сообщает пресс-служба АО «Ямалкоммунэнерго».

Меж тем отопительная инфраструктура требует ремонта. В рамках летней ремонтной кампании 2020 года АО «Ямалкоммунэнерго» должно произвести капитальный ремонт более 3 км сетей теплоснабжения. В селе Яр-Сале ремонт сетей затронет шесть улиц. В Сеяхе ведётся замена порядка 500 метров трубы холодного водоснабжения по улицам Ягельная и Береговая.

Кроме того, за короткое ямальское лето необходимо привести в порядок 11 котельных муниципалитета. А также запланирована ежегодная очистка и промывка 100% резервуаров всех водоочистных сооружений Ямальского района, находящихся в обслуживании «Ямалкоммунэнерго».