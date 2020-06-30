Владимир, , 20:32 — REGNUM Во Владимире на совещании 30 июня обсудили дальнейшую судьбу драматического театра, в котором 29 июня произошёл пожар, сообщает ИА REGNUM. Спасатели считают, что пожар начался при замене электрооборудования по вине подрядной организации, которая также проводила ремонт в 2016 и 2018 годах.

«Пожарные прибыли на место происшествия своевременно, сразу после поступления сигнала. На месте работали 37 человек и 13 единиц техники. Действия были спланированы так, что удалось избежать более масштабных последствий. Как сегодня стало известно из работы органов дознания, ремонт выполняли два электромонтёра. В результате нарушения правила производства электротехнических работ, предварительно, произошло короткое замыкание, которое и стало причиной трагедии. Огнём повреждены сцена театра, зрительный зал и фойе», — рассказал врио начальника регионального управления МЧС России Руслан Блинов.

В театре находились несколько административных и технических сотрудников. Пострадал один из рабочих, которые пытались потушить возгорание своими силами. Он был госпитализирован.

«Это трагедия для всех жителей Владимирской области. В ближайшее время силами компетентных специалистов предстоит оценить причинённый ущерб, разработать проект восстановительных работ в театре. Также будет проведена служебная проверка по выполнению должностными лицами драмтеатра своих функциональных обязанностей, проведён анализ деятельности той компании, которая выполняла ремонтные работы, — прокомментировал глава региона Владимир Сипягин.

По словам губернатора, итоги проверки подрядчика станут известны через неделю. На восстановление театра направят деньги, которые изначально были выделены на проведение VI Всероссийского театрального форума-фестиваля «У Золотых ворот».