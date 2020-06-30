Ашхабад, , 20:20 — REGNUM За минувшую неделю на торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении зарегистрировано 62 контракта с иностранными бизнесменами и местными коммерсантами на общую сумму 1 млрд 576 млн рублей.

Участие в торгах приняли предприниматели из России, Киргизии, Азербайджана, Афганистана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Канады. Они приобрели дизтопливо, осветительный керосин, полипропилен, полиэтилен высокой плотности, махровые изделия и хлопчатобумажную пряжу на 1 млрд 557 млн рублей.

На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили полиэтилен высокой плотности и парафиновый гач на общую сумму около 20 млн рублей.