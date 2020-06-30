Нью-Йорк, США, , 20:07 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 30 июня в минусе, к середине сессии индексы вышли в плюс и теперь снова опускаются в «красную зону».

К настоящему моменту уже опустился в минус промышленный индекс Dow Jones, теряет позиции потребительский индекс S&P 500, однако индекс высоких технологий Nasdaq пока держится в хорошем плюсе.

Dow Jones упал на 20,02 пункта (0,08%), до 25 575,78 пункта, S&P 500 вырос на 20,93 пункта (0,69%), до 3074,17 пункта, Nasdaq вырос на 110,00 пункта (1,11%), до 9984,15 пункта.

Читайте также: Уолл-стрит: S&P 500 идет к лучшему квартальному результату с 1998 года