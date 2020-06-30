Чебоксары, , 19:50 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев выступил против повышения тарифов на вывоз мусора во II полугодии. Сегодня, 30 июня, он провел оперативное совещание, на котором обсудил с членами правительства возможные пути удержания тарифов на прежнем уровне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Оперативное совещание в правительстве Cap.ru

По данным властей, в 2019 году решением прошлого Кабинета министров Чувашии принято решение о снижении в начале года тарифа на 17% и его последующее повышение в июле на 20,8%. Олег Николаев подчеркнул, что такой рост платы за вывоз мусора, «когда сложилась достаточно сложная обстановка для людей, в том числе в связи с коронавирусной инфекцией, недопустим». В настоящее время правительство ведёт переговоры с региональным оператором ООО «МВК «Экоцентр».

"Я убежден, что в ближайшие один-два дня мы соответствующее юридическое решение найдем, и люди будут платить ту же цену, что платили до этого», — сказал Олег Николаев.

По его словам, тарифы можно удержать на прежнем уровне, в частности, за счёт раздельного сбора мусора и последующей переработки.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная служба по конкурентной политике и тарифам Чувашии предложила увеличить во II полугодии 2020 года тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), при этом рост — значительный, 20,8%. С учётом данного решения плата за услуги по вывозу мусора для горожан возрастёт с нынешних 63,15 рублей (с одного человека в месяц) до 76,28 рублей, для сельских жителей — с 47,56 до 57,46 рублей.

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