Москва, , 19:09 — REGNUM Объем среднесуточной выручки предприятий торговли и услуг в Москве стал на 7% выше показателей докризисной выручки. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С середины июня предприятия вышли на докризисные показатели — те, что были в первом квартале 2020 года.

«На сегодняшний момент объем выручки компаний в целом по городу превышает эти показатели на 7%», — заявил заммэра.

Ефимов уточнил, что наибольшая разница видна в тех отраслях, которые сильно пострадали от пандемии.

Сейчас «в среднем их выручка превышает аналогичную выручку за март, среднесуточную, в среднем на 40−50%, в зависимости от отраслей. Есть отрасли, где выручка увеличилась в два и более раз», сообщил заммэра.

Он также уточнил, что власти связывают такие изменения в том числе с отложенным спросом, который как раз «компенсирует те потери и снижение выручки, которое мы наблюдали в течение периода ограничений».

Напомним, с 9 июня в Москве постепенно снимают ограничения, ранее введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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