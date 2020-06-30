Рига, , 18:57 — REGNUM Во время режима ЧС из-за пандемии коронавируса коммерческие банки Латвии приостановили действие кредитных договоров на 900 млн евро. Об этом заявила 30 июня председатель Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре в интервью журналистам программы Латвийского телевидения «Утренняя панорама».

«Общее количество кредитных договоров, которое было заморожено, составляет 5 — 6% совокупного портфеля кредитов», — сказала Баяре.

Она подчеркнула, что многие компании уже смогли вернуться к первоначальным графикам выплат по кредитам, однако, полная информация будет обобщена позднее. Членами Ассоциации финансовой отрасли в данный момент являются 14 коммерческих банков.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 9 июня в Латвии из-за пандемии действовал режим чрезвычайной ситуации. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.