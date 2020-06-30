Лондон, , 18:38 — REGNUM Royal Dutch Shell планирует сократить величину своих нефтегазовых активов на $22 млрд, 30 июня сообщает агентство Reuters.

Крупнейший в мире ритейлер топлива заявил, что ожидает снижения продаж на 40% во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до примерно 4 млн баррелей в сутки.

Рыночная стоимость Shell составляет около $126,5 млрд. Компания серьезно пострадала от глобальной пандемии коронавируса и снижения нефтяных цен.

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