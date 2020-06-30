Милан, Италия, , 18:36 — REGNUM Стоимость товаров широкого потребления в Италии по данным за июнь 2020 года снизилась на 0,2% в сравнении с показателями аналогичного периода 2019 года, сообщили в национальной службе статистики Istat во вторник, 30 июня.

В сравнении с предыдущим месяцем цены выросли на 0,1%. Стоимость энергоносителей в Италии снижалась (на 12,1%), но при этом стоимость продуктов питания, средств по уходу за телом и домом — росла (на 2,3%).

С начала 2020 года инфляция составила 0,7%.