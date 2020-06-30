Завьяловский район, , 18:23 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей поездки в Завьяловский район оценил состояние местных дорог и инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Завьяловский район — это наша боль. Годами бездумно нарезались участки, строились коттеджи», — отметил Бречалов и добавил, что была обещана инфраструктура, дороги, газ, водоотведение и до сих пор «ничего этого нет».

Он подчеркнул, что с новым главой района и его командой уже год пытается изменить ситуацию. В настоящее время определены приоритетные направления работы.

«Здесь сейчас самые худшие дороги. Поэтому у нас есть план по ремонту дорог в 2021 году на общую сумму более 200 млн рублей», — уточнил глава региона.

Определили те дороги, по которым поступило наибольшее число обращений граждан, по которым проходит наибольший транспортный трафик, и именно на этих участок и будет проведен ремонт в первую очередь.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года население Завьяловского района составляет 79,47 тыс. человек или 5,3% населения республики. На территории района работают 1910 предприятий и организаций, ведут деятельность более 2,5 тыс. предпринимателей. Ввод жилья на душу населения в районе в 2,5 раза превышает среднереспубликанский показатель по итогам 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца года из бюджета Удмуртии будет выделено 750 млн рублей на ремонт дорог в муниципальных образованиях. Объем финансирования дорожных работ в Ижевске составит 147 млн рублей, на эти средства будет отремонтировано 28 участков городских дорог. В Воткинске будет отремонтировано 11 участков на 152 млн рублей, в Сарапуле — восемь участков на 120 млн рублей, в Можге — 15 участков на 85 млн рублей, в Глазове — четыре участка на 42 млн рублей.