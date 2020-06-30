Мурманск, , 18:20 — REGNUM В Мурманской области для проведения единого госэкзамена откроют 30 пунктов. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, из-за пандемии коронавируса количество аудиторий пришлось увеличить до 410.

Для обеспечения безопасности участников экзамена будет проводиться дезинфекция всех помещений, а также термометрия и обработка рук на входе. Обязательным условием станет использование средств индивидуальной защиты.

На оборудование дополнительных классов и приобретение средств индивидуальной защиты из резервного фонда правительства Мурманской области было выделено 17 млн рублей.

Обеспечивать проведение ЕГЭ будут порядка 1900 работников. Для них, помимо компенсаций, предусмотрена единовременная выплата от пяти до 10 тысяч рублей. На эти цели из резервного фонда правительства Мурманской было выделено 18 млн рублей. Напомним, что основной этап ЕГЭ продлится с 3 по 25 июля, дополнительный — с 3 по 8 августа. Планируют сдавать ЕГЭ 3,8 тыс. участников, из них выпускников этого года — 3,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за сутки выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 5211, из них 3529 человек уже выздоровели, 15 — скончались.

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