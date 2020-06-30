Нью-Йорк, США, , 18:19 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит вышли из «красной зоны» и продолжают расти в середине торговой сессии 30 июня.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 105,19 пункта (0,41%), до 25 700,99 пункта, индекс S&P 500 вырос на 24,46 пункта (0,80%), до 3077,70 пункта, индекс Nasdaq вырос на 107,56 пункта (1,09%), до 9981,72 пункта.

Несмотря на эпидемию коронавируса и политическую неопределенность, индексы американского фондового рынка готовятся зафиксировать лучшие квартальные результаты за многие годы.

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