Екатеринбург, , 18:12 — REGNUM В Свердловской области резко увеличилась доля счетов, которые оплачивают с просрочкой. Показатели превышают средние цифры по России.

По данным РБК, 73% счетов, по данным на апрель 2020 года, были оплачены с просрочкой более 60 дней. В РФ же данный показатель доходит до 26,1%.

В регионе платить вовремя по счетам удалось лишь 21,6% предприятиям (годом раньше — 73%). Ухудшение ситуации началось в апреле, когда были приняты ограничения для работы бизнеса из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге разрешили работу ресторанов и кафе в режиме летних веранд.