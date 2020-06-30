Село Ворсино, Калужская область, , 20:31 — REGNUM Первый транспортно-логистический центр в составе опорной сети узловых центров на территории России сформирован в Калужской области при взаимодействии правительства региона, Минтранса России, ОАО «РЖД» и группы Freight Village RU. Об этом 30 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития области.

Стороны договорились совместно подготовить «дорожную карту» формирования центра по стандартам, Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области

Подписи под соглашением поставили врио калужского губернатора Владислав Шапша, заместитель министра транспорта РФ Алексей Семёнов, директор по корпоративному развитию ОАО «РЖД» Андрей Старков и исполнительный директор АО «ФВК» Юрий Юрьев. В частности, стороны договорились совместно подготовить «дорожную карту» формирования центра по стандартам, определенным генеральной схемой развития транспортно-логистический сети, провести предварительную оценку необходимых инвестиций и определить оптимальную схему управления проектом и источники финансирования.

Как подчеркнул заместитель министра транспорта РФ Алексей Семёнов, подписанное соглашение является отправной точкой в практической реализации федерального проекта «ТЛЦ».

"Мы осмотрели уже имеющуюся инфраструктуру транспортно-логистического центра «Ворсино» и могу сказать, что объект максимально отвечает ключевым параметрам, которые мы закладывали: он расположен в крупном мультимодальном транспортном узле, в непосредственной близости к магистральным транспортным коммуникациям, в наличии имеются одновременно автомобильные и железнодорожные подъездные пути», — сказал Алексей Семенов.

Реализация федерального проекта позволит нарастить пропускную способность терминала и увеличить грузопоток контейнерных грузов.

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