Красногорск, , 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.

«Корабль находится в пограничном состоянии. Еще несколько пробоин — и он утонет. Но если мы успеем что-то залатать, то, может быть, и выплывем», — рассказал Агаларов-младший в интервью изданию.

По его словам, из-за сложного положения пришлось продать три машины, однако на выплаты зарплат сотрудникам пришлось взять кредиты. Предприниматель пояснил, что 90% сборов компания потеряла, но расходы при этом уменьшились несильно. При этом в Crocus Group идут навстречу арендаторам и договариваются о приемлемых для обеих сторон условиях.

Эмин Агаларов — первый вице-президент и сын главы Crocus Group Араза Агаларова.