Нижний Новгород, , 17:08 — REGNUM Больше тонны мусора подняли со дня водоемов Нижнего Новгорода, — сообщает пресс-служба администрации города.

Водолазы очистили от мусора дно 15 пляжей Нижегородской области. Кроме того, в местах для купания оборудовали пункты размещения спасателей, туалеты, медпункты, детские купальни, завезли чистый песок.

«Водолазы достали из воды огромное количество мусора, скопившегося за зиму и за весну. В дальнейшем муниципальная организация его вывезет. Непосредственно перед открытием пляжей почистим еще раз, если будет необходимо», — сообщил заместитель начальника аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода Олег Денисов.

На содержание муниципальных пляжей в этом году администрациям районов выделено более 3 млн рублей и около 1,5 млн рублей — на ремонт.

Когда откроется купальный сезон в Нижегородской области пока не сообщается.