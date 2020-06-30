Нью-Йорк, США, , 17:08 — REGNUM Два из трех основных индексов Уолл-стрит 30 июня открылись в «красной зоне» из-за опасений, связанных с коронавирусом, и напряженности в отношениях между США и Китаем.

На открытии сессии индекс Dow Jones упал на 83,37 пункта (0,33%), до 25 512,43 пункта, индекс S&P 500 упал на 3,04 пункта (0,10%), до 3050,20 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,13 пункта (0,01%), до 9875,29 на открытии торгов.

Несмотря на неопределенность на рынке все последние месяцы, квартальный результат Уолл-стрит является неплохим, а для индекса потребительского рынка S&P 500 может стать лучшим с 1998 года.

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