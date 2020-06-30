Бишкек, , 17:05 — REGNUM Киргизии удалось продемонстрировать хорошие показатели по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании парламента сегодня, 30 июня.

По словам главы государства, количество киргизстанских предприятий, поставляющих свою продукцию в другие страны ЕАЭС, увеличилось почти в 7 раз — с 21 предприятия в 2017 году до 140 предприятий в 2020 году.

Также Жээнбеков отметил, что местные производители не должны ограничиваться рынками Евразийского и Европейского альянсов.

«Нам необходимо полноценно использовать возможности по выходу на рынок соседнего Китая. Усилия правительства в этом направлении должны быть непрерывными», — подчеркнул президент Киргизии и добавил, что экспорт киргизстанских товаров в КНР в 2019 году вырос сразу на 25%.

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