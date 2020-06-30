Ижевск, , 17:03 — REGNUM В Удмуртии с 1 июля начнет действовать особый налоговый режим для самозанятых. Ожидается, что в качестве самозанятых в республике зарегистрируются около 5 тыс. граждан, сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Ориентировочно, это даст бюджету около 60 млн рублей дополнительных налоговых отчислений», — цитирует главу Удмуртии ТАСС.

По словам премьер-министра Александра Свинина, особый налоговый режим позволит предпринимателям размещать рекламу, находить новых клиентов, которые привыкли работать официально, а также отстаивать в суде права в случае их нарушения недобросовестными заказчиками.

ИА REGNUM напоминает, депутаты Госсовета республики в апреле текущего года приняли закон «О введении на территории Удмуртской Республики специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». По мнению парламентариев, новый налоговый режим даст возможность вести предпринимательскую деятельность в комфортных условиях более широкому кругу жителей республики. Особым образом в Госсовете подчеркнули, что решение о переходе в новый налоговый статус каждый предприниматель принимает самостоятельно.