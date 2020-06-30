Каир, , 17:00 — REGNUM Ранее неизвестное месторождение золота, запасы которого оцениваются в более чем один миллион унций, обнаружено в Восточной пустыне Египта, сообщает 30 июня министерство нефти и минеральных ресурсов.

Степень извлечения золота, по утверждению ведомства, составляет 95% и может считаться одним из самых высоких.

Месторождение выявлено в концессионной зоне компании Shalateen. Управление минеральных ресурсов Египта намерено создать совместное с ней предприятие, которое станет третьим юридическим лицом в Египте, занимающимся добычей золота.

При этом на фоне пандемии коронавируса власти Египта решили продлить до 15 сентября срок приёма заявок на первый аукцион по добыче золота.

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