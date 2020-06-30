Симферополь, , 16:47 — REGNUM Ограничения на работу аквапарков, СПА-комплексов и саун снимаются в Республике Крым с 1 июля. Об этом на странице в социальной сети написал глава республики Сергей Аксёнов.

«Крым продолжает процесс выхода из ограничений, связанных с распространением коронавируса. С 1 июля сняты ограничения на работу аквапарков, СПА-комплексов и саун. Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров. Необходимо выработать формат, при котором эти организации смогут возобновить свою деятельность. Сейчас правительство республики рассматривает данный вопрос», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Крыму разрешена работа спортивных и тренажерных залов при сохранении безопасной дистанции, а также открыты стадионы для занятий легкой атлетикой и футболом. При этом с 1 июня на полуострове работают кафе с летними площадками. Отметим, что ранее Сергей Аксёнов в интервью местным СМИ выражал надежду, что все ограничения могут быть сняты с 1 июля.