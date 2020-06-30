Москва, 30 июня 2020, 16:38 — REGNUM Германия готова защищать «Северный поток — 2» от США и даже, как говорят, ввести ответные контрсанкции, но не готова выйти из того санкционного режима, который в 2014 году ввели США против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировать новость о том, что Совет ЕС продлил санкции против России.
Как подчеркнул политолог, европейские страны не являются субъектом, и следовательно, решение, которое принял ЕС, надо рассматривать как подтверждение лояльности США даже в трудные для НАТО времена.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Мухин заявил, что США унижают ЕС, заставляя его продлевать санкции против РФ.
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