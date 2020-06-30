Москва, , 16:38 — REGNUM Германия готова защищать «Северный поток — 2» от США и даже, как говорят, ввести ответные контрсанкции, но не готова выйти из того санкционного режима, который в 2014 году ввели США против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировать новость о том, что Совет ЕС продлил санкции против России.

«Было бы удивительно, если бы санкции вдруг прекратились. Этот процесс было легко начать, но будет очень сложно закончить, — констатировал Шаповалов. — ЕС в этом смысле не является субъектом санкционной войны. Субъектом являются США, которые поддерживают ещё 30 с лишним государств, в том числе государства Евросоюза. Темп задают именно американцы, и представить себе ситуацию, при которой ЕС коллективно выскажется против Америки либо какие-то страны ЕС начнут процесс выхода из санкций, трудно. Даже с учетом того, что между лидером ЕС Германией и США есть серьёзнейшие противоречия, которые грозят привести к санкционной воне между США и ФРГ».

Как подчеркнул политолог, европейские страны не являются субъектом, и следовательно, решение, которое принял ЕС, надо рассматривать как подтверждение лояльности США даже в трудные для НАТО времена.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Мухин заявил, что США унижают ЕС, заставляя его продлевать санкции против РФ.

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