Новосибирск, , 16:27 — REGNUM В 13 районах Новосибирской области из-за засухи введён режим ЧС. В ближайшее время их число может вырасти до 15. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко на заседании комитета Законодательного собрания области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

Отметим, что всего в Новосибирской области насчитывается 30 муниципальных районов.

«Обстановка такова, что более всего от засухи страдают районы Кулундинской зоны, это Чистоозёрный, Купинский, Баганский, Карасукский районы, — уточнил министр. — Ухудшается ситуация по Краснозёрскому, Кочковскому, серьёзно страдает от засухи Сузунский район, что крайне нетипично. Главная задача сейчас — сохранение маточного поголовья, как дойного стада, так и мясного направления».

Евгений Лещенко уточнил, что размер ущерба, причинённого засухой, планируется определить к 9 июля.