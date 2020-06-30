Киев, , 16:31 — REGNUM В офисе президента Украины утверждают, что задолженность перед шахтерами, накопленную с начала года, уже должны были погасить.

Об этом заявила заместитель руководителя офиса Юлия Ковалив на встрече с представителями шахтерских организаций, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее сегодня в Киеве началась масштабная и бессрочная акция протеста шахтеров, которые требуют от власти погашения долгов по зарплатам. Заявлялось, что по состоянию на 1 июля 2020 г. долг составит более 1,2 млрд грн, также протестующие требуют полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь — общая сумма долга составляет около 884 млн грн.

«По состоянию на сегодня и задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок. Еще 26 июня кабинет министров принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт. Была задержка только с одним рудником, который получит средства сегодня», — отметила Ковалив.

Также она отметила, что президент Зеленский поставил задачу по недопущению в будущем накопления задолженности по выплате заработной платы, и по возобновлению нормальной работы шахт.

Ковалив призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением «насущных проблем».

Как на заявление представителя офиса президента отреагировали шахтеры и будет ли забастовка прекращена — пока неизвестно.