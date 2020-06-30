Москва, , 16:16 — REGNUM Генеральной прокуратурой РФ организована проверка исполнения региональными органами власти законодательства при обеспечении граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными средствами за счет субсидий регионам и федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным надзорного органа, на момент проверки в Мордовии было заключено всего пять контрактов на сумму 214 тыс. рублей. Отмечается, что это произошло в связи с несвоевременной закупкой препаратов. При этом из федерального бюджета на эти цели было выделено 64 млн рублей.

Генпрокуратура потребовала от регионального министерства здравоохранения устранить нарушения.

ИА REGNUM напоминает, при реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» Минздравом России и исполнительными органами субъектов РФ заключены соглашения о предоставлении бюджетных трансфертов и перечислено более 10,1 млрд рублей.