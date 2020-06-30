Чебоксары, , 16:12 — REGNUM В Чувашии на противоэпидемиологические и профилактические мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом направлено более 1,8 млрд рублей, из них большая часть — средства федерального бюджета. Такие данные приводит Госсовет Чувашии по итогам заседания рабочей группы.

Вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков проинформировал депутатов, что на противоэпидемические мероприятия в республике потрачено 1,875 млрд рублей, в том числе 1,105 млрд рублей компенсировано из федерального бюджета. По словам министра, большая часть денег потрачена на закупку медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и выплаты медицинским работникам.

На вопрос о выпадающих доходах, Ноздряков сообщил, что в настоящее время «мы движемся с потерей 5% от собственных доходов консолидированного бюджета» республики.

«В середине июля мы ожидаем поступление дополнительной помощи от Минфина России. Приоритетами финансирования станут объекты образования и спорта, а также помощь муниципалитетам по компенсированию выпадающих доходов».

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 мая в республиканский бюджет поступило 20,56 млрд рублей. Из них безвозмездные поступления по сравнению с январём-апрелем 2019 года возросли на 31% (или более чем на 2 млрд рублей), достигнув 8,765 млрд рублей. При этом собственные доходы уменьшились на 4,4% — до 9,525 млрд рублей. В абсолютном выражении снижение составило 436 млн рублей. Налоговые поступления сократились на 3,3%, или на 314 млн рублей.