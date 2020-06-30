Москва, , 16:08 — REGNUM Увеличение лимитов в программе льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых поможет улучшить жилищные условия десяткам тысяч семей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Увеличение размера кредита на покупку нового жилья — очень своевременная мера. Участвующие в программе банки говорят о большом спросе на ипотеку под 6,5% годовых — в текущих условиях это весьма привлекательные условия для покупки жилья или улучшения жилищных условий. С учетом цен на недвижимость в крупных городах установленных ранее лимитов не всегда хватало для покупки квартиры», — отметил Аксаков.

Теперь в успешно реализуемую программу льготного кредитования смогут включиться еще несколько десятков тысяч семей, кроме того, жилье станет доступнее семьям с детьми, которым нужны двух-трехкомнатные квартиры, говорит парламентарий.

Одновременно оживление ипотечного рынка поможет строительной отрасли и окажет положительный эффект на экономику в целом, резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить максимальную сумму льготного ипотечного кредита с 8 млн до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и с 3 млн до 6 млн рублей в других регионах. Правительство РФ 29 июня внесло соответствующие изменения в правила выдачи льготной ипотеки.