Париж, , 16:02 — REGNUM Авиастроительная компания Airbus готовится объявить о плане реструктуризации, предусматривающем массовое сокращение рабочих мест в связи с кризисом в сфере воздушного транспорта, сообщает Le Figaro.

Известно, что компания насчитывает 49 000 сотрудников во Франции, 45 500 — в Германии, 12 500 — в Испании и 11 000 в Великобритании.

«Масштаб кризиса для нашего сектора требует адаптации. Эта адаптация фактически означает значительное сокращение размера нашего бизнеса. После десятилетий непрерывного роста это настоящее испытание. Это заставляет нас принимать горькие решения», — заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори.

Ожидается, что сокращения коснутся 15 000 сотрудников, в том числе третье во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заверил, что приватизация компании «Аэропорты Парижа», которая объединяет крупные аэропорты города, не состоится в ближайшие месяцы.

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