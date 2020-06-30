Москва, , 16:01 — REGNUM Ценам эталонных сортов нефти 30 июня не удалось удержать вчерашний рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Сегодня с утра цены идут вниз, и к вечеру цена Brent снижается на 0,22%, хотя остаётся на уровне в $41,26 за баррель, а цена WTI падает почти на 1%.

Скорее всего, рынок напуган заявлениями Всемирной организации здравоохранения о том, что вторая волна пандемии коронавируса весьма вероятна, несмотря на улучшение ситуации в Европе.

Важно отметить, что генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо считает, что баланс на нефтяном рынке восстановится не ранее, чем к концу года, и это тоже помогает активизироваться «медведям» фьючерсного рынка.

Цена Brent даже не пытается выйти из коридора в $39,50−42 за баррель, так как существенных стимулов для роста нет.

Прогноз по цене Brent на сегодня находится в коридоре $40−41 за баррель», — предполагает эксперт.

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