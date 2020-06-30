Москва, , 15:58 — REGNUM

К середине дня 30 июня рубль стремительно отступает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 70,89 руб. и явно идет к неожиданной отметке в 71,00 руб. Евро восстановился к 79,48 руб. и может коснуться 80,00 руб. уже сегодня, если настроения участников рынка резко не изменятся.

Против «россиянина» играет снижение глобального биржевого аппетита к риску — непонятно, что там с коронавирусом, раз количество новых заболеваний в отдельных регионах растет.

Нефть к середине сессии тоже под давлением, хотя все, что выше $41 за баррель марки Brent, воспринимается участниками торгов как безусловный позитив.

Краткосрочно американская валюта может закрепиться в диапазоне 70−71 руб., для евро актуален диапазон колебаний в пределах 79,00−79,85 руб.», — считает эксперт.

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