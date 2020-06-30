Москва, , 15:51 — REGNUM Россия может произвести в июле 2020 года больше бензина, чем в июле минувшего года, что будет стабилизировать обстановку на рынке топлива. Об этом заявил 30 июня начальник департамента нефтепереработки Минэнерго РФ Антон Рубцов на конференции по рынку нефтепродуктов ценового агентства Argus.

Он отметил, что в прошлом году в июле объём производства бензина составил 3,447 млн тонн. В этом году план Минэнерго предусматривает выпуск 3,55 млн тонн автомобильных бензинов.

По словам Рубцова, в июле внутренний спрос на бензин должен дойти до 95% от прошлогоднего уровня. В этом июне было произведено 3,05 млн тонн бензина, тогда как в июне годом ранее — 3,176 млн тонн.