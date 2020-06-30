Минск, , 15:47 — REGNUM Авиарейсы в Россию из Минска белорусская компания «Белавиа» не будет выполнять ещё как минимум месяц. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

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Так, приостановка всех рейсов в РФ будет продлена до 31 июля включительно. В компании отметили. Что это вынужденная мера.

Ранее Белорусский национальный авиаперевозчик сообщил о продлении приостановки полетов в Казахстан, Эстонию, Латвию и Литву до 15 июля.

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По данным интеренет-источников, причиной стало отсутствие разрешения властей этих стран на перелеты или запрет на допуск белорусских самолётов на их территорию из-за эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение с Москвой национальный авиаперевозчик Белоруссии приостановил с конце марта.

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