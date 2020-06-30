Токио, , 15:53 — REGNUM По результатам 2019 финансового года, который завершился 31 марта текущего года, убыток компании Nissan составил 671,2 млрд иен (порядка 6,3 млрд долларов). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В связи с рекордными убытками глава японской корпорации Макото Утида извинился перед акционерами и попросил их утвердить курс Nissan на кардинальную реструктуризацию деятельности автопредприятия.

«Нам приходится функционировать в очень жёсткой, неопределённой обстановке», — заявил Утида.

В общей сложности он предложил уменьшить объём производственных мощностей на 20%. Также в план реструктуризации входят сокращения работников компании и закрытие заводов в Индонезии и Испании.

Напомним, в прошлом году три корпорации альянса Renault-Nissan-Mitsubishi продали 9,34 млн авто — на 10,9% меньше, чем в 2018 году.

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