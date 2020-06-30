Ташкент, , 15:33 — REGNUM Еврооблигации на сумму эквивалентную $500 млн планируют разместить власти Узбекистана. Об этом заявил заместитель министра финансов республики Одилбек Исаков в интервью Bloomberg.

Долговые ценные бумаги планируется выпустить в национальной валюте до конца 2020 года. Замминистра отметил, что потребности в заемных средствах возрастают из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в минфине рассматривают возможность размещения первых исламских облигаций. Эти средства планируется привлечь для финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии.

Напомним, в 2019 году Узбекистан выпустил два дебютных транша еврооблигаций общим объемом $1 млрд. Сроки погашения бумаг установлены на 2024 и 2029 год.

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