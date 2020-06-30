Москва, , 15:13 — REGNUM Основным изменением, которое касается непосредственно РФ, является правило, отменяющее исключения для американских экспортеров, которые до этого могли поставлять в Россию без лицензии относительно широкий спектр товаров, предназначенных для гражданского использования, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«Теперь и для товаров, предполагающихся к использованию исключительно в гражданских целях в РФ, экспортеру понадобится получение специальной лицензии министерства торговли США. Данные ограничения относятся не только к России.

В список стран, которых коснутся изменения, попали также Китай, Венесуэла, Армения, Азербайджан, Украина и другие.

Объясняются данные изменения тем, что интеграция военного и гражданских секторов в таких странах как Китай и Россия делают невозможным идентификацию конечного потребителя. Другими словами, товар или технология могут быть использованы в военных целях.

Полагаю, что в долгосрочной перспективе, торговые ограничения — это конечно негативный фактор. Однако на краткосрочной и среднесрочной перспективе влияние новости, как на экономику в целом, так и на фондовый рынок РФ в частности сильно ограниченно.

Вероятным эффектом в краткосрочной перспективе вероятно станет дополнительное давление на рубль», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России и некоторых других стран.

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