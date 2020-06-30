Калуга, , 15:49 — REGNUM В Калужской области в мае 2020 года стоимость приобретенных по договорам купли-продажи помещений составила в среднем 2 миллиона 440 тыс. рублей. Данный показатель превысил среднюю цену с начала года на 7,1%, сообщили 30 июня корреспонденту ИА REGNUM в управлении Росреестра по Калужской области.

Иллюстрация управлении Росреестра по Калужской области

Средняя стоимость приобретения по договорам купли-продажи здания в мае составила три миллиона рублей, а сначала года — 1 миллион 733 тыс. рублей. Также наблюдается тенденция к росту средней стоимости приобретения прав на машиноместа и земельные участки. Машиноместа по договорам купли-продажи в мае в среднем стоили 617 тыс. рублей (с начала года в среднем — 174 тыс.), а земельный участок обошелся калужанину в среднем один миллион 54 тыс. рублей (с начала года средняя цена — 857 тыс. рублей).

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик объекта недвижимого имущества, — подчеркнули в ведомстве.

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