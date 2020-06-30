Уфа, , 15:12 — REGNUM Москва и Башкирия подписали 30 июня соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Документ был подписан на Международном форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии», который проходит в Уфе. Соглашение предусматривает содействие со стороны властей обоих регионов в развитии детского, молодежного и семейного туризма, а также в развитии взаимоотношений туристических организаций, в том числе в части образовательных программ. Помимо этого, планируется разработать специальные туристические маршруты с посещением Башкирии и Москвы.

«Подписанный сегодня документ — важный шаг для укрепления наших партнерских отношений и расширения сотрудничества в туристической сфере. Обмен опытом и совместные проекты принесут пользу обоим регионам», — заявила вице-мэр столицы.

В свою очередь председатель Госкомитета по туризму Башкирии Салават Нафиков отметил, что регион располагает не только большими природные ресурсы, но и санаторно-курортный комплексом, который способен заинтересовать туристов.

«Наше сотрудничество, безусловно, даст возможность познакомить с этими объектами и локациями жителей Москвы. Кроме того, это поможет поддержать детско-образовательный туризм: отправить наших ребят, чтобы они смогли посетить лучшие площадки Москвы и познакомиться со столицей», — заявил Нафиков.

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