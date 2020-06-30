Рим, , 15:09 — REGNUM В Италии компания Top Marques выставила на торги суперкар Lamborghini Countach, который принадлежал чемпиону Формулы-1 сезона 1982 года финскому автогонщику Кеке Росбергу. Об этом сообщается на сайте фирмы.

Выставленный на торги суперкар несмотря на свой 35-летний возраст сохранился в отличном состоянии. За всё время у автомобиля было всего два хозяина. Пробег машины равен около 14 тыс. км.

Под капотом Countach размещён мотор V12 рабочим объёмом 5,2 л. Мощность агрегата равна 454 л. с. Двигатель сочетается с 5-скоростной «механикой».

Стоит отметить, что таких суперкаров было собрано 610 экземпляров.

Начальная цена авто равна 636 900 евро (около 49,4 млн рублей), что почти в два раза выше, чем стоит обычный Countach.

Ранее американский аукционный дом Mecum анонсировал торги Lamborghini Diablo VT 6.0, который крепится на стену.

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