Уфа, , 15:06 — REGNUM Новый порядок регулирования розничной торговли алкогольной продукцией вводится в Башкирии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 1 июля текущего года государственный комитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей наделяется полномочиями по изменению режима продажи алкогольной продукции на территории этого региона.

По словам председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, вопрос продажи алкогольной продукции часто требует локальных решений. К примеру, представители некоторых муниципальных образований не раз заявляли о том, что хотят стать «безалкогольными». И новый закон призван выполнить эти инициативы.

Отмечается, что с 1 июля в Башкирии будет действовать ограничение реализации розничной торговли алкоголем, установленное на федеральном уровне: с 23.00 до 08.00. Ранее в Башкирии торговые точки не могли реализовывать данную продукцию с 22.00 до 10.00 часов.

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