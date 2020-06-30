Тбилиси, , 14:58 — REGNUM Негативная тенденция спада ВВП в Грузии сохранится до конца текущего года, а к позитивной динамике правительство Грузии надеется вернуться в 2021 году. Об этом на брифинге 30 июня заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее информации, в связи с пандемией коронавируса и введенными в стране ограничениями падение ВВП в Грузии в апреле текущего года составило 16,5%, в мае зафиксирован меньший спад, на уровне 13,5%, и это объясняется тем, что с последней декады мая ряд видов бизнеса уже возобновил работу.

«Мы ожидали такого спада. В апреле и мае мы находились в чрезвычайном положении и совершенно осознано временно приостановили определенную бизнес-деятельность, что позволило нам не повторить те негативные тенденции, которые проявились во многих других странах», — пояснила министр.

Она выразила надежду, что в статистике за июнь и июль отразится возобновление работы различных сфер бизнеса и продолжится снижение негативной тенденции спада ВВП. И все же спад к концу года, по прогнозам различных международных организаций, ожидается в пределах 4−5%, пояснила Турнава.